Гривня на межбанке укрепилась до 25,65 грн/доллар

Доллар продолжает дешеветь. Национальный банк пополнил резервы на 26,7 млн долларов.

Доллар продолжает дешеветь Андрей Товстыженко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 22 ноября, укрепился до 25,65 грн/доллар с 25,75 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 25,62-25,68 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник купил 26,7 млн долларов, что составило почти 100% предложения, по курсу до 25,85 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,6589 грн/доллар с 25, 7838 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 283,38 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 224,52 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.