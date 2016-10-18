Гривня на межбанке укрепилась до 25,63 грн/доллар

Торговый оборот резко вырос. Национальный банк купил в резервы еще 65 млн долларов.

Доллар продолжает дешеветь Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 18 октября, укрепился до 25,63 грн/доллар с 25,70 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,61-25,65 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник купил 65,7 млн долларов, что составило 79,4% предложения, по курсу до 25,68 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,6630 грн/доллар с 25,7831 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 508,13 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 268,77 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".