Гривня на межбанке укрепилась до 25,57 грн/доллар

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Национальный банк собирался купить на аукционе 50 млн долларов, но смог приобрести только 6 млн.

Доллар немного подешевел Pixabay

Курс гривни нав пятницу, 4 ноября, укрепился до 25,57 грн/доллар с 25,60 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе при заявленном объеме в 50 млн купил 6,2 млн долларов по курсу до 25,57 грн/доллар .

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,5762 грн/доллар с 25,5948 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 260,76 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 266,4 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.