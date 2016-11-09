Гривня на межбанке укрепилась до 25,56 грн/доллар

Избрание Трампа президентом пока никак не сказалась на валютном рынке в Украине.

Безналичный валютный рынок в Украине проигнорировал избрание Трампа Pixabay

Курс гривни нав среду, 9 ноября, укрепился до 25,56 грн/доллар с 25,58 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,55-25,57 грн/.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,5620 грн/доллар с 25,5633 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 264,14 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 208,04 млн долларов.

Согласно прогнозам НБУ, турбулентность на мировых финансовых рынках после избрания Дональда Трампа президентом США не окажет значительного влияния на валютный рынок, учитывая отсутствие в настоящее время доступа Украины к рынкам капитала.