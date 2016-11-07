Гривня на межбанке укрепилась до 25,56 грн/доллар

Объемы торгов на межбанке упали. Национальный банк на рынок не выходил.

Курс на межбанке стабилен Pixabay

Курс гривни нав понедельник, 7 ноября, укрепился до 25,56 грн/доллар с 25,57 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,55-25,57 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,5707 грн/доллар с 25,5762 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 188,68 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 260,76 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.