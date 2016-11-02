Гривня на межбанке укрепилась до 25,5 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы еще 23 млн долларов.
Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,52-25,55 г грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду купил 23 млн долларов по курсу до 25,55 грн/доллар.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,5587 грн/доллар с 25,5848 грн/доллар в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил 242,82 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 295,34 млн долларов.
Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.
Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,