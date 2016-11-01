Гривня на межбанке снизилась до 25,61 грн/доллар

В первый день ноября доллар подорожал на 10 копеек. Национальный банк на рынок не выходил.

Безналичный доллар немного подорожал Pixabay

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 1 ноября снизился до 25,61 грн/доллар с 25,52 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,59-25,63 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к снизился до 25,5848 грн/доллар с 25,5154 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 295,34 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 200,64 млн долларов.

НБУ с 1 ноября 2016 года изменил методологию установления официального курса гривни к иностранным валютам, отказавшись от учета сделок с клиентами банков. Отныне расчет официального курса будет включать только соглашения между банками, а также банками и НБУ. Ранее он рассчитывался как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, включая курс по сделкам между банками, банками и их клиентами, банками и НБУ, НБУ и его клиентами.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.