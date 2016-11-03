Гривня на межбанке снизилась до 25,60 грн/доллар

Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,59-25,61 грн/доллар.

Доллар немного подорожал Андрей Товстыженко, ZN.UA

Курс гривни нав четверг, 3 ноября, снизился до 25,60 грн/доллар с 25,535 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,59-25,61 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,5948 грн/доллар с 25,5587 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 266,4 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 242,82 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.