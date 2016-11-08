Гривня на межбанке снизилась до 25,58 грн/доллар

Котировки к окончанию торгов составили 25,57-25,59 грн/доллар. Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Доллар на межбанке стабилизировался Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 8 ноября, снизился до 25,58 грн/доллар с 25,56 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,57-25,59 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,5633 грн/доллар с 25,5707 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 208,04 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 188,68 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.