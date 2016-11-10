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Гривня на межбанке снизилась до 25,57 грн/доллар

10 ноября в 19:51

Котировки к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

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Межбанковский доллар остается стабильным
Pixabay
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 10 ноября, снизился до 25,57 грн/доллар с 25,56 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/доллар.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,5801 грн/доллар с 25,5620 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 191,78 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 264,14 млн долларов.

Госбюджет на 2016 год принят на базе среднегодового курса гривни 24,1 грн/доллар.

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Согласно прогнозам НБУ, турбулентность на мировых финансовых рынках после избрания Дональда Трампа президентом США не окажет значительного влияния на валютный рынок, учитывая отсутствие в настоящее время доступа Украины к рынкам капитала.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги рынок Нацбанк валюта
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