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Гривня на межбанке опустилась до 26,25 грн/доллар

16 ноября в 19:54

НБУ впервые за последние два месяца провел аукцион и немного сбил спрос на валюту.

 

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НБУ немного сбил ажиотаж на валютном рынке
Нацбанк Украины / Flickr
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 16 ноября, снизился до 26,25 грн/доллар с 26,20 грн/доллар на окончание торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составляли 26,20-26,30 грн/доллар.

НБУ после двухмесячного перерыва провел аукцион по продаже валюты, в ходе которого банки купили 33,6 млн долларов, что удовлетворило 82,6% спроса, по курсу до 26,35 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,3457 грн/доллар с 26,0118 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 292,22 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 246,8 млн долларов.

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15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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