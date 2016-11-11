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Гривня на межбанке опустилась до 25,65 грн/доллар

11 ноября в 19:51

Доллар подорожал на 5 копеек. Национальный банк на рынок не выходил.

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Доллар подорожал на 5 коп.
Pixabay
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 ноября, снизился до 25,65 грн/доллар с 25,57 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,63-25,67 грн/доллар.

НБУ аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 25,6304 грн/доллар с 25,5801 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 158,72 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 191,78 млн долларов.

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Согласно прогнозам НБУ, турбулентность на мировых финансовых рынках после избрания Дональда Трампа президентом США не окажет значительного влияния на валютный рынок, учитывая отсутствие в настоящее время доступа Украины к рынкам капитала.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги рынок валюта Нацбанк
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