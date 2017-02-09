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Греция хочет сотрудничать с причерноморскими регионами Украины

9 февраля в 02:15

Украина и Греция создадут комиссию по вопросам сотрудничества. 

Гройсман Ципрас
Гройсман и Ципрас встретились в Киеве
Киев и Афины договорились создать межправительственную комиссию по вопросам развития двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который пребывает в Киеве с официальным визитом.   

"Есть ряд предложений по заседанию и созданию межправительственной комиссии, на которой можно будет оценить состояние двусторонних взаимоотношений и определить те направления, которые необходимо развивать, в том числе экономическое сотрудничество", - сказал Гройсман. 

Премьер-министр Греции, в свою очередь, заявил о заинтересованности  в развитии экономических связей с Украиной. В частности, Греция планирует активно сотрудничать с причерноморскими регионами страны. 

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Как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Украину в ответ на приглашение Петра Порошенка. Ранее Ципрас критично высказывался по поводу антироссийских санкций и был одним из сторонников их снятия в ЕС. Глава Греции также  заявлял про то, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению.

По материалам: Українські новини
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Тэги Греция Украина Ципрас сотрудничество комиссия премьер-министр Гройсман экономика развитие регионалы Киев
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