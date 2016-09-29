Государство планирует доплачивать аграриями за выращивание гречки

Дотации из госбюджета планируется выделить на удешевление гречки, а также ржи.

Средства налогоплательщиков планируют пустить на помощь производителям сверхприбыльных культур Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство аграрной политики Украины планирует направить средства государственного бюджета 2017, предусмотренные на поддержку сельхозпроизводителей, на дотации производителям нишевых культур, а также на удешевление кормовых культур.

Как сообщает общественная организация "Аграрный союз", Минагропрод предлагает выделять дотации малому производителю (до 1 тыс. га) для удешевления производства нишевых культур - ржи и гречки, порядка 5-6 тыс. грн на гектар.

Также в министерстве хотят оказать поддержку отрасли животноводства для удешевления производства кормовых культур (зеленые корма), порядка 10-12 тыс. грн на гектар.

Напомним, что на финансовую поддержку сельхозпроизводителей правительство предлагает выделить в 2017 году 3 млрд грн.

Минагрополитики прогнозирует, что валовой сбор гречки в Украине ожидается на уровне 174,2 тыс. тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Ранее глава ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко в интервью ZN.UA сообщил, что в этом году предприятие намерено выйти на рынок с закупкой не только пшеницы, но и других зерновых, например, гречки.