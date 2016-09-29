Государство планирует доплачивать аграриями за выращивание гречки

Дотации из госбюджета планируется выделить на удешевление гречки, а также ржи.
Как сообщает общественная организация "Аграрный союз", Минагропрод предлагает выделять дотации малому производителю (до 1 тыс. га) для удешевления производства нишевых культур - ржи и гречки, порядка 5-6 тыс. грн на гектар.
Также в министерстве хотят оказать поддержку отрасли животноводства для удешевления производства кормовых культур (зеленые корма), порядка 10-12 тыс. грн на гектар.
Напомним, что на финансовую поддержку сельхозпроизводителей правительство предлагает выделить в 2017 году 3 млрд грн.
Минагрополитики прогнозирует, что валовой сбор гречки в Украине ожидается на уровне 174,2 тыс. тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году.
Ранее глава ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко в интервью ZN.UA сообщил, что в этом году предприятие намерено выйти на рынок с закупкой не только пшеницы, но и других зерновых, например, гречки.ZN.UA