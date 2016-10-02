Государственный "Укрэксимбанк" запросил у Минфина 12 млрд грн для докапитализации - источник

Информацию о потребности "Укрэксимбанка" в пополнении капитала официальные источники — само финучреждение, Минфин и Нацбанк — отказываются раскрывать.

Госбанки стали для украинской власти "священными коровами", которые кормятся за счет налогоплательщиков

Масштабы прямого или косвенного обворовывания через государственные банки (через невозвратные кредиты) оцениваются не в один десяток (если не сотню) миллиардов. Также достаточно вспомнить о тех многомиллиардных вливаниях в капитал из госказны, которые уже проглотили с отменным аппетитом госфинучреждения. По данным ZN.UA, это далеко не предел, так как по итогам прошлогоднего стресс-тестирования утвержденная Нацбанком программа докапитализации еще далеко не выполнена в том числе и госбанками.

В официальном ответе на запрос ZN.UA пресс-служба "Ощадбанка" сообщила, что вслед за состоявшимся в 2016-м пополнением уставного капитал на 4,96 млрд грн планируется получение еще 3,46 млрд (из предусмотренных программой рекапитализации 8,42 млрд). При этом часть этой суммы может быть покрыта за счет полученной банком чистой прибыли, составившей за восемь месяцев текущего года 360 млн грн. Официально признанный уровень проблемных активов (NPL) банка составляет 32%.

В секрете аналогичные показатели держат в "Укрэксимбанке" (поживившемся в январе нынешнего года 9,3 млрд грн из госбюджета). Пресс-служба учреждения отделалась натуральной отпиской (если не сказать хуже), что "цифры "плохих" кредитов указаны в отчетности, по резервам тоже была информация в открытом доступе", и "вряд ли мы сможем сказать что-то большее", ведь "другие вопросы либо относятся к банковской тайне, либо зависят от решений акционера (Кабмин, Минфин)". Что касается официальной отчетности, то в ней содержится информация об убытке банка за первое полугодие с.г. почти на 1,4 млрд грн при 40%-ном уровне официально признанных NPL.

Потребность банка в дополнительном капитале очевидна, однако в ответ на дополнительные запросы в Нацбанк и Минфин по этому поводу в ZN.UA пришли пространные ответы с множеством букв, но минимумом релевантной информации. Во всяком случае, информация о потребности "Укрэксимбанка" на следующий год официальными источниками не раскрывается.

Что же касается неофициальных, то из двух независимых источников ZN.UA получило информацию, что запрос госбанка в Минфин на пополнение капитала в следующем году составил, ни много ни мало, 12 млрд грн. И хотя соответствующих строчек в поданном в ВР правительством проекте госбюджета мы пока не обнаружили, не исключено, что они там вскоре появятся.

При том, что увеличение "уставников" госбанков финансируется посредством согласованной с МВФ эмиссии долговых обязательств (ОВГЗ), которая не учитывается в 3% дефиците госбюджета.

Ведь, как очень метко заметил один из наблюдательных и многоопытных в госделах собеседников ZN.UA, в Украине уже научились урезать что угодно — от зарплат бюджетникам до выплат малоимущим (в частности путем отказа от необходимости установленной законом их индексации). Но вот госбанки — это своеобразные священные коровы, потребности которых в дополнительном капитале финансируются (в том числе и с подачи функционеров МВФ) беспрекословно, какие бы злоупотребления там ни вскрывались.

Вопрос, сколько еще и почему "священные коровы" должны кормиться за счет налогоплательщиков, если реальные "надои" ой как сомнительны? Ведь уплаченные ими дивиденды, как и размеры налога на прибыль точно не сопоставимы с вышеуказанными затратами на пополнение капитала. Как вряд ли с ними сопоставима и польза от той политики, которую государство реализует посредством госбанков (главным образом из-за отсутствия какой-либо внятной политики как таковой).

Больше читайте в статье Юрия Сколотяного "Высокое торможение" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".