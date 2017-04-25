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Государственный "Аграрный фонд" в І квартале увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

25 апреля в 13:53

Компания реализовала 246,4 тыс тонн зерна и 63,5 тыс тонн муки.

Зерно пшеница
"Аграрный фонд" значительно увеличил прибыль
infoindustria.com.ua
Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-марте 2017 года выросла в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 20,5 млн грн до 111,3 млн грн. Об этом говорится в релизе компании.

Согласно сообщению, доход компании в первом квартале 2017 года составил 1,3 млрд грн против 763 млн грн в первом квартале 2016 года.

В январе-марте компания реализовала 246,4 тыс тонн зерна и 63,5 тыс тонн муки.

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Напомним, что по итогам 2016 года "Аграрный фонд" сократил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 48,7 млн грн.

В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

ПАО создано в 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство Аграрного фонда, возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах "Брокбизнесбанка" более 2 млрд грн, в "Радикал банке" - 300 млн грн. Из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Подробнее о деятельности Фонда читайте в интервью с главой ПАО "Аграрный фонд" Андреем Радченко: "Эффективность зернового экспорта для страны можно удвоить".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Аграрный фонд зерно прибыль
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