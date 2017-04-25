Государственный "Аграрный фонд" в І квартале увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

Компания реализовала 246,4 тыс тонн зерна и 63,5 тыс тонн муки.
Согласно сообщению, доход компании в первом квартале 2017 года составил 1,3 млрд грн против 763 млн грн в первом квартале 2016 года.
В январе-марте компания реализовала 246,4 тыс тонн зерна и 63,5 тыс тонн муки.
Напомним, что по итогам 2016 года "Аграрный фонд" сократил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 48,7 млн грн.
В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".
ПАО создано в 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.
Предыдущее руководство Аграрного фонда, возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах "Брокбизнесбанка" более 2 млрд грн, в "Радикал банке" - 300 млн грн. Из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.
Подробнее о деятельности Фонда читайте в интервью с главой ПАО "Аграрный фонд" Андреем Радченко: "Эффективность зернового экспорта для страны можно удвоить".ZN.UA