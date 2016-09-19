Топ Новости
<
>

Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во II квартале до 1,4%

19 сентября в 17:27

Экономика Украины вышла из многолетней рецессии, но растет пока незначительными темпами.

промпроизводство промышленность
Экономика Украины выросла не на 1,3%, а на 1,4%
kievcity.gov.ua
Государственная служба статистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2016 года. По уточненным данным, ВВП вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,4%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП Украины составил 531,8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 12453 грн (во II квартале 2015 года - 10618 грн).

Информация Госттата дана без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте также: "УЗкое горлышко" для украинского ВВП

Напомним, что в августе Госстат оценил рост ВВП Украины во II квартале в 1,3%. В I квартале ВВП вырос на 0,1%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ВВП Госстат
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.90
EUR 29.08
Последние новости