Госрезерв обнародовал финансовые результаты за 2016 год

Все 10 предприятий Госрезерва в прошлом году получили прибыль.

Госрезерв отчитался о результатах infoindustria.com.ua

Прибыль Государственного агентства резерва Украины в 2016 года по сраанению с 2015 годом выросла в два раза и составила более 10 млн грн, сообщает пресс-служба агенства.

Чистый доход предприятий вырос соотвественно на 7% и составляет 373 млн грн, себестоимость при этом уменьшились на 5%.

Отмечается, что по итогам предыдущего года 10 предприятий Госрезерва получили прибыль и перевыполнили план по чистому финансовому результату на 22%.

Самые высокие показатели прибыльности за 2016 год у ГП "Кировоградский КХП №2" (2,11 млн грн), ГП "Златодар" (1,61 млн грн) и ГП "Кулиндоровский КХП" (1,58 млн грн).

При этом аграрные активы Госрезерва: ГП "Кулиндоровский КХП", ГП "Златодар", ГП "Хлебная база № 85", ГП "Хлебная база № 77", ГП Хлебная база № 76", ГП "Хлебная база № 73", ГП "Чертковский КХП", ГП "Стрыйский КХП № 1", ГП "Ахтырский КХП", ГП "Кировоградский КХП № 2"

В июне 2015 года Кабинет министров своим распоряжением №661-р назначил главой Госрезерва Вадима Мосийчука.

Позже, в конце августа 2015 года, инвентаризация Госрезерва выявила пропажу 250 тыс. тонн зерна, десятков тысяч тонн топлива, а также понтонных мостов.