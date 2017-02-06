Госрезерв обнародовал финансовые результаты за 2016 год

Все 10 предприятий Госрезерва в прошлом году получили прибыль.
Чистый доход предприятий вырос соотвественно на 7% и составляет 373 млн грн, себестоимость при этом уменьшились на 5%.
Отмечается, что по итогам предыдущего года 10 предприятий Госрезерва получили прибыль и перевыполнили план по чистому финансовому результату на 22%.
Самые высокие показатели прибыльности за 2016 год у ГП "Кировоградский КХП №2" (2,11 млн грн), ГП "Златодар" (1,61 млн грн) и ГП "Кулиндоровский КХП" (1,58 млн грн).
При этом аграрные активы Госрезерва: ГП "Кулиндоровский КХП", ГП "Златодар", ГП "Хлебная база № 85", ГП "Хлебная база № 77", ГП Хлебная база № 76", ГП "Хлебная база № 73", ГП "Чертковский КХП", ГП "Стрыйский КХП № 1", ГП "Ахтырский КХП", ГП "Кировоградский КХП № 2"
В июне 2015 года Кабинет министров своим распоряжением №661-р назначил главой Госрезерва Вадима Мосийчука.
Позже, в конце августа 2015 года, инвентаризация Госрезерва выявила пропажу 250 тыс. тонн зерна, десятков тысяч тонн топлива, а также понтонных мостов.Госрезерв