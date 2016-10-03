Госпродуктпотребслужба объявила 40% продуктов фальсификатом и начала проверки

Киевский чиновник обвинил "асоциальный бизнес" в производстве контрафактной продукции. Уже начались проверки.

В Украине научились подделывать почти половину продуктов fdlx.com

До 40% продуктов в Украине являются сфальсифицированными, сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Киева Олег Рубан.

"60% у нас – социально ответственный бизнес, который отвечает за свой товар, за свои услуги и несет ответственность за это. Но, к сожалению, 40% относится к асоциальному бизнесу, который проводит контрафактную продукцию", - отметил он.

При этом чиновник заявил, что это же относится к алкоголю

Он добавил, что в Киеве с пятницы начались мероприятия по контролю качества продуктов с целью обнаружения фальсификаций и подделок для недопущения отравления граждан.

Напомним, что в конце сентября в восточных областях Украины были зафиксированы случаи массового отравления поддельным алкоголем. По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на 3 октября зарегистрирован 81 случай отравления фальсифицированным алкоголем, из них 40 случаев закончились летально.