Госгеонедра лишают "Черноморнефтегаз" спецразрешений на газовые месторождения, которые являются доказательствами в деле против РФ в трибунале ООН

Остановка Госгеонедра действия спецразрешений "Черноморнефтегаза" на добычу газа из месторождений Одесское и Штормовое в Черном море, которые были захвачены вместе с оккупацией Крыма, усилит позицию РФ в арбитражном трибунале относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. Организационное заседание трибунала по делу назначено на 12 мая.

Действия Госслужбы геологии и недр Украины ослабляют позицию Украины в арбитражном трибунале

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) 19 апреля приостановила действие специальных разрешений на использование недр, предоставленных ПАО "" для добычи природного газа на месторождениях Одесское и Штормовое на шельфе Черного моря.

Соответствующий указ №176 размещен на сайте ведомства. Госгеонедра также предоставила тридцатидневный срок на устранение нарушений.

Глава правления ПАО Светлана Нежнова в комментарии ZN.UA сообщила, что в Госгеонедра не сообщили "Черноморнефтегазу" о заседании по рассмотрению вопроса относительно приостановки действия разрешений на месторождения Одесское и Штормовое, которые были получены в 2003 году (сроком на 15 и 20 лет соответственно).

"У нас отсутствует информация о конкретных основаниях принятия Госгеонедра такого решения. Нам неизвестно, о каких нарушениях, на исправление которых отведено 30 дней, идет речь – в приложении 2 к приказу ведомства отсутствует эта информация. Я пыталась встретиться с исполняющим обязанности главы Госгеонедра Николаем Боярчуком, но охрана мене не допустила. Мне предложили записаться на прием на 17 мая!", – сообщила Нежнова.

Следует отметить, что месторождения Одесское и Штормовое захвачены РФ, которая ведет на них незаконную добычу газа с использованием захваченного оборудования, в т.ч. – так называемых "вышек Бойко".

По данным главы правления "Черноморнефтегаза", Одесское месторождение дает более половины добычи крымского газа – около миллиарда кубометров ежегодно.

"Данные обстоятельства фигурируют в международных судах против Российской Федерации, инициированных МИД и НАК "Нафтогаз Украины". Специальные разрешения "Черноморнефтегаза" на месторождения, которые с 2014 года незаконно использует Россия, являются фундаментальными доказательствами в международном трибунале ООН по морскому праву. У Украины очень сильная позиция, я уверена, что решение арбитража будет в нашу пользу, с обязательством России прекратить добычу газа на украинских месторождениях. Однако решение Госгеонедра просто на руку России, потому что ослабляет правовую позицию Украины и содействует продолжению незаконной добычи газа в морской экономической зоне Украины", – считает Нежнова.

Глава правления "Черноморнефтегаза" также сообщила, что обратилась с письмами к премьеру Владимиру Гройсману и правоохранительным органам, поскольку решение Госгеонедра вредит национальной энергетической безопасности Украины.

Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA сообщала, что проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.

В сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

При помощи арбитража Украина стремится остановить нарушения Российской Федерацией положений Конвенции, а также обеспечить защиту своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыму.