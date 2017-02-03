Госдолг Украины за год вырос на 5,46 млрд долларов

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По итогам 2016 года госдолг вырос в долларах - на 8,3%, в гривнах – на 22,7%.

Госдолг Украины вырос на 8,3% Андрей Товстыженко, ZN.UA

Итоговая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2016 год составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл. больше показателя на начала 2016 года, сообщает Министерство финансов Украины.

При этом в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн больше показателя на начало года.

Сообщается, что показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 - на уровне 1,946 трлн грн.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016, обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Напомним, что уровень государственного долга Украины по отношению к ВВП в конце 2015 года составил 79%. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долларов, что на 6,19% или на 4,324 млрд долларов ниже показателя на начало года.

В течении 2016 года прямой и гарантированный государственный долг Украины переодически сокращался - за октябрь 2016 года сократился на 0,27 млрд долларов, или на 0,4%, – до 68,35 млрд долларов.