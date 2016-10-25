Госдолг Украины вырос на $ 1,9 миллиарда за сентябрь

По состоянию на конец сентября, государственный долг составляет 1,778 трлн гривень.

C начала 2016 года госдолг вырос на 205,68 млрд гривенm Андрей Товстыженко, ZN.UA

Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины на конец сентября 2016 года составил $ 68,61 млрд , что на 2,8%, или на $ 1,9 млрд больше показателя на начало месяца.

В Министерстве финансов Украины отмечают, что в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец сентября составила 1,778 трлн грн, что на 3,9%, или на 66,48 млрд грн, больше показателя на начало месяца, сообщает УНИАН.

С начала 2016 года, в январе-сентябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 4,7%, или на $ 3,11 млрд, в гривневом эквиваленте на 13,1%, или на 205,68 млрд грн.

Ранее сообщалось, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за первую половину 2016 года составила 1,66 трлн гривень ( $ 67,11 млрд), что на 2,5%, или $ 1,61 млрд, что больше показателя на начало текущего года.