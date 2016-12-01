Госдолг Украины в октябре сократился на 0,4%

С начала года госдолг Украины вырос на 4,3%. Но в октябре было зафиксировано его снижение.

Долгов в Украины стало немного меньше Андрей Товстыженко, ZN.UA

Прямой иУкраины за октябрь 2016 года сократился на 0,27 млрд долларов, или на 0,4%, – до 68,35 млрд долларов.

По данным Министерства финансов, в гривневом выражении, с учетом изменения курса гривни, госдолг сократился на 2%, или на 35,4 млрд грн, – до 1 трлн 1,743 млрд грн.

Суммарный внутренний долг за октябрь снизился на 1,2% - до 568,77 млрд грн, тогда как совокупный внешний долг (без учета государственных дерривативов) - на 0,8%, до 46,04 млрд долларов.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в октябре укрепился до 25,495 грн/доллар с 25,912 грн/доллар, или на 1,6%, тогда как на начало года он составлял 24,001 грн/доллар.

В целом за январь-октябрь 2016 года совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 4,34%, или на 2,84 млрд долларов, тогда как в гривневом – на 10,84%, или на 170,46 млрд грн.

На конец октября 45,71% госдолга было деноминировано в долларах США, 27,51% – в гривне, 19,55% – в специальных правах заимствования (SDR), 5,9% – в евро, 0,89% – в японских иенах, 0,44% – в канадских долларах.

Напомним, что уровень государственного долга Украины по отношению к ВВП в конце 2015 года составил 79%. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долларов, что на 6,19% или на 4,324 млрд долларов ниже показателя на начало года.