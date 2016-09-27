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Госдепартамент подтвердил выполнение всех условий для предоставления Украине 1 миллиарда кредитных гарантий США

27 сентября в 20:38

Посольство Украины в Вашингтоне получило дипломатическую ноту американского внешнеполитического ведомства.

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Условия, необходимые для вступления в силу Соглашения о кредитных гарантиях, выполнены
torange.biz
Государственный департамент США направил в посольство Украины в Вашингтоне дипломатическую ноту, подтверждающую выполнение всех условий для предоставления Киеву 1 миллиарда кредитных гарантий.

"Все шаги, необходимые, чтобы вступило в силу Соглашение о кредитных гарантиях между Украиной и Соединенными Штатами, заверешены", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице украинского посольства в Facebook вечером во вторник, 27 сентября.

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Напомним,  3 июня Украина и США подписали Соглашение о транше кредитных гарантий объемом 1 миллиард долларов.

Два предыдущих аналогичных транша были получены в 2014-м и 2015-м годах, что позволило привлечь $ 2 млрд на внешних рынках под рекордно низкие ставки (не выше 2%) и направить их на осуществление программы реформ.

Кредитные гарантии предоставлены на 5 лет, срок погашения транша наступает в 2021 году. Средства выделяются в рамках экономической международной помощи, частью которой также является программа МВФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина транш США Госдепартамент
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