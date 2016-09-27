Госдепартамент подтвердил выполнение всех условий для предоставления Украине 1 миллиарда кредитных гарантий США

Посольство Украины в Вашингтоне получило дипломатическую ноту американского внешнеполитического ведомства.

Условия, необходимые для вступления в силу Соглашения о кредитных гарантиях, выполнены torange.biz

Государственный департамент США направил в посольство Украины в Вашингтоне дипломатическую ноту, подтверждающую выполнение всех условий для предоставления Киеву

"Все шаги, необходимые, чтобы вступило в силу Соглашение о кредитных гарантиях между Украиной и Соединенными Штатами, заверешены", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице украинского посольства в Facebook вечером во вторник, 27 сентября.

Напомним, 3 июня Украина и США подписали Соглашение о транше кредитных гарантий объемом 1 миллиард долларов.

Два предыдущих аналогичных транша были получены в 2014-м и 2015-м годах, что позволило привлечь $ 2 млрд на внешних рынках под рекордно низкие ставки (не выше 2%) и направить их на осуществление программы реформ.

Кредитные гарантии предоставлены на 5 лет, срок погашения транша наступает в 2021 году. Средства выделяются в рамках экономической международной помощи, частью которой также является программа МВФ.