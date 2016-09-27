Госбюджет в августе сведен с "плюсом" в 7 млрд грн

Однако по итогам восьми месяцев дефицит госбюджета составляет огромные 42,9 млрд грн против профицита годом ранее.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Государственный бюджет Украины в августе 2016 года сведен с профицитом 7,008 млрд грн, тогда как в июле его дефицит зафиксирован в размере 14,849 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) во вторник.

Согласно ее данным, профицит общего фонда в августе составил 5,729 млрд грн, после дефицита 14,138 млрд грн в июле.

В целом за январь-август текущего года дефицит госбюджета составил 42,936 млрд грн: в том числе по общему фонду – 42,073 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит госбюджета 7,69 млрд грн, в том числе по общему фонду 8,13 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете в августе 2016 года увеличились в 2,3 раза, до 23,76 млрд грн – в начале сентября Украина выплатила $ 505,4 млн процентного доход за второй купонный период по реструктуризированным еврооблигациям.

В Госказначействе отмечают, что благодаря профициту местных бюджетов сводный бюджет в январе-августе сведен с дефицитом лишь 11,288 млрд грн.

Как сообщалось, дефицит госбюджета Украины в 2015 году составил 45,15 млрд грн, в том числе по общему фонду – 38,86 млрд грн, тогда как за 2014 год – соответственно 72,03 млрд грн и 55,02 млрд грн.

Госбюджет-2016 утвержден с предельным размером дефицита 83,69 млрд грн, или 3,7% прогнозного ВВП. Его доходы определены в 601,87 млрд грн, тогда как расходы – 674,52 млрд грн. Смета 2016 года основана на прогнозе роста ВВП 2% при инфляции 12%, тогда как в 2015 году инфляция составила 43,3%, а спад ВВП - около 10,5%.