Госбюджет перевыполнен на 19% за счет "денег Януковича"

Существенно увеличились налоговые и таможенные поступления.

Госбюджет спасли "деньги Януковича" Андрей Товстыженко, ZN.UA Доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2017 года составили 259,78 млрд грн, что на 18,9%, или на 41,21 млрд грн, выше показателей временного плана. Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

Согласно данным службы, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы выросли на 87,84 млрд грн, или на 51,1%, что связано с поступлением 28 апреля 30 млрд грн от спецконфіскаціі и получением в апреле 10 млрд грн от Нацбанка (который в прошлом году начал платить в бюджет только в октябре).

Госказначейство уточняет, что в прошлом месяце бюджет получил 85,03 млрд грн, что на 42,2%, или на 25,24 млрд грн, больше плана. По сравнению с апрелем прошлого года доходы увеличились почти вдвое - на 98,7%, или на 42,24 млрд грн.

Налоговые поступления за январь-апрель 2017 увеличились к январю-апрелю 2016 на 24,8% - до 109,5 млрд грн, тогда как таможенные - на 30,5%, до 91,07 млрд грн. Временный план на четыре месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 3,7% и 13,6%.

В то же время в апреле поступления от налогов оказались ниже прошлогоднего значения на 7,6% и ниже плана на 13,2% и составили 18,48 млрд грн.

Ситуацию спасла таможня, где был зафиксирован прирост на 27,3% к апрелю прошлого года и на 13,5% к плану - 24,22 млрд грн. В целом это позволило перевыполнить апрельский план по ДФС на 0,2%, а показатель прошлого года - на 9,4%.

Госказначейство уточняет, что по итогам четырех месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 38,02 млрд грн, что на 29,6% превысило показатели четырех месяцев прошлого года, в том числе в апреле возмещения составил 11,09 млрд грн, что на 55,5% больше, чем в апреле-2016.

Общий фонд госбюджета за январь-апрель-2017 был перевыполнен по доходам на 6% и получил 213,24 млрд грн, что на 31,5% лучше показателя января-апреля-2016.

В то же время в апреле общий фонд был недовыполнен на 6,3%, и его поступления в 50,76 млрд грн оказались на 24,6% выше прошлогодних.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первые четыре месяца этого года на 40,5% к четырем месяцам прошлого года - до 61,71 млрд грн, в том числе в апреле они выросли на 49,8% - до 18,08 млрд грн.

Поступления единого социального взноса в апреле-2017 увеличились до апреля 2016 на 37,6% и составили 14,89 млрд грн, а за четыре месяца рост поступлений ЕСВ составил 31,6% - до 53,73 млрд грн.

Напомним, что в конце апреля сообщалось, что госбюджет в первом квартале выполнен с дефицитом на уровне 9,74 млрд грн, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года - 10,57 млрд грн.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перерасчет конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Госказначейства завершен.