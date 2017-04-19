Госбюджет 2016 года не выполнен по доходам и расходам

Государственный долг в прошлом году вырос на 22,8%.

Темпы роста госдолга в 10 раз выше темпов роста реального ВВП visitmysmokies.com Госбюджет Украины на 2016 год не выполнен как по доходам, так и по расходам. Темпы роста государственного долга почти в 10 раз превышают темпы роста реального валового внутреннего продукта. Об этом свидетельствуют выводы Счетной палаты "Об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", утвержденные Счетной палатой 11 апреля 2017 года №9-6.

Согласно документу, госбюджет выполнялся в условиях экономического роста - прирост реального ВВП в 2016 году составил 2,3%, хотя при утверждении бюджета был заложен рост ВВП на уровне 2,0%.

"В условиях уменьшения экспорта товаров и услуг основными факторами роста экономики стали низкая база сравнения, а также адаптация отечественного производства к кризисным процессам в экономике", - говорится в отчете.

Отмечается, что доходы госбюджета составили 616,3 млрд грн, или 97,6% от плана. При этом отдельные доходы, в частности конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, рентная плата за пользование недрами для добычи янтаря, существенно меньше от запланированных объемов. Это, по мнению специалистов Счетной палаты, свидетельствует о недостатках планирования доходов на стадии рассмотрения проекта закона о госбюджете.

Расходы госбюджета исполнены в сумме 684,7 млрд грн, или 96,7% плана. В частности, факторами невыполнения плана стали ниже от запланированных доходы и поступления в части финансирования, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона о госбюджете, ненадлежащая организация проведения расходов отдельными участниками бюджетного процесса, перераспределения бюджетных назначений в конце года.

Также отмечается, что поступления от государственных заимствований и приватизации государственного имущества составили 307,8 млрд грн, что на 67,5 млрд грн, или 18%, меньше плана.

Темпы роста госдолга нарушали нормы действующего законодательства.

"Превышение государственных заимствований над расходами на погашение государственного долга, девальвация гривны и предоставления государственных гарантий привели к рост общего объема государственного и гарантированного государством долга на 22,8% – до 1 трлн 929,8 млрд грн, что на 21,0 проц. пункта превышает установленное в статье 18 Бюджетного кодекса Украины ограничение", - говорится в отчете.

На уплату долговых обязательств по государственным и гарантированным государством долгом из государственного бюджета потрачено 215,8 млрд грн, что больше совокупных расходов сводного бюджета на здравоохранение, экономическую деятельность и оборону.

Напомним, что Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, которая предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет.