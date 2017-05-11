Госбанки завышают ставки, чтобы привлечь депозиты – НБУ

Госбанки не преследуют коммерческой цели.

Госбанки работают против рынка Нацбанк Украины / Flickr Украинские государственные банки неоправданно завышают ставки, чтобы привлечь депозиты украинцев, сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью FinClub.

"У нас народ доверяет госбанкам зачастую меньше, чем коммерческим банкам, но все-таки разрыв в 500 базисных пунктов между депозитной ставкой банка с иностранным капиталом и госбанка – это странно. Госбанки вряд ли должны задавать верхнюю часть диапазона ставок по депозитам", – заявил Сологуб.

Например, "Райффайзен Банк Аваль" сейчас по годовому гривневому вкладу предлагает клиентам 10,3%, тогда как государственный "Ощадбанк" – 15,5%.

Разница ставок объясняется тем, что госбанки не преследуют коммерческие цели.

"Госбанки принимают решения немного не так, как это делается в коммерческих банках. Все-таки ориентации на получение прибыли, как в коммерческих банках, в государственных учреждениях мы не видим", – сказал зампред Нацбанка.

"Это один из элементов, который ограничивает нормальное проведение монетарной трансмиссии. Нам бы хотелось, чтобы госбанки более активно работали со своей свободной ликвидностью и процентными ставками", - добавил он.

"Райффайзен Банк Аваль" в 2016 году заработал 3,82 млрд грн. "Ощадбанк" оказался на 6-м месте с прибылью 468,2 млн грн.

Сообщалось, что увеличение доли государственных банков в банковской системе до 55% привело к нездоровой конкуренции на рынке, поэтому Национальный банк Украины предлагает сократить ее до 30% в течение пяти лет.

Минфин завершил работу над законопроектом о государственных банках, принятие которого предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и представленной в прошлом году стратегией реформирования государственных банков.

Как писало "Зеракло недели", негативы в деятельности госбанков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины.