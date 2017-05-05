Горняки Кривого Рога в знак протеста отказались подниматься из шахт

В марте шахтерам обещали поднять зарплату, но руководство слово не сдержало.
"Шахтеры устроили забастовку из-за низкой зарплаты. За последние четыре года средний заработок у них - 7-10 тысяч гривень. Зарплату обещали повысить в марте, но руководство этого не выполнило", - сообщается в сюжете "5 канала".
Горняки заверяют, что не поднимутся на поверхность до тех пор, пока их требования не выполнят. Руководство предприятия отказывается от комментариев.
Ранее сообщалось, в ОРДЛО отправили в неоплачиваемый отпуск горняков шахты им. Засядько.5 канал