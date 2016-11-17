Гонтарева заявила об угрозе срыва транша МВФ и помощи ЕС

Препятствием для предоставления транша может стать промедление с реформами.

Реализация реформ, на которых настаивают международные партнеры Украины, позволит увеличить международные резервы до $ 23,2 млрд на конец 2017 года Нацбанк Украины / Flickr

Украина может не получить очередной транш Международного валютного фонда и помощь от Европейского Союза из-за промедления с проведением реформ, заявила председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

Она добавила, что реализация реформ, на которых настаивают международные партнеры Украины, позволит увеличить международные резервы до $ 23,2 млрд на конец следующего года, а также создаст основу для дальнейшего улучшения макроэкономической ситуации в стране.

"Если мы не будем работать, не будем делать реформы, Национальный банк не сможет гарантировать финансовую стабильность в государстве", - сказала Гонтарева.

Ранее сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".