Гонтарева заявила об угрозе срыва четвертого транша МВФ в этом году

Препятствием для предоставления транша может стать промедление Верховной Рады с принятием бюджета.

МФВ может не выделить Украине $ 1,3 млрд в этом году Коллаж ZN.UA

Украина в этом году может не дождаться четвертого транша от Международного валютного фонда, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Наш базовый сценарий предусматривает, что мы получаем $ 1,3 миллиарда в этом году, но риски того, что мы его не успеем получить в этом году есть", - сказала она в интервью Reuters.

Гонтарева добавила, что препятствием для положительного решения может стать промедление украинского парламента с принятием сбалансированного бюджета, реформированием пенсионной системы, проведением земельной реформы.

"Если мы не получаем следующий транш и $ 700 миллионов макрофинансовой помощи ЕС, у нас резервы практически остаются на текущем уровне $ 15,5 миллиарда - это 3,7 месяца покрытия импорта. В этом случае под угрозой окажется прогноз увеличения резервов до $ 23,1 миллиарда в следующем году и валютная либерализация", - сказала Гонтарева.

Гонтарева также призвала не питать иллюзий, что Украина может обойтись без международной помощи.

Ранее сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".