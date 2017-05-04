Гонтарева уйдет в длительный отпуск - СМИ

Руководить НБУ в это время будет ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева собралась в отпуск Нацбанк Украины / Flickr После майских праздников глава Национального банка Валерия Гонтарева может уйти в длительный отпуск, сообщают "Українськие новини".

Отмечается, что отпуск Гонтаревой может продолжится около двух месяцев.

Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. По информации агентства, он лично пообещал президенту Порошенко не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции.

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение главой Национального банка Владимира Лавренчука.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.