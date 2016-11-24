Гонтарева сообщила о замедлении темпов структурных реформ в Украине

Согласованные с МВФ структурные реформы натолкнулись на негативную политическую волю политиков-популистов.

Гонтарева: Структурные реформы блокируют популисты из Верховной Рады Нацбанк Украины / Flickr

Председатель Национального банка Украиныобвинила Верховную Раду в затягивании структурных экономических реформ.

"Структурные реформы, которые необходимы для обеспечения устойчивости нашей экономики проводятся в стране все медленнее и медленнее", - сказала она на заседании Совета НБУ

По ее мнению, замедление происходит в основном из-за негативной политической воли наших народных депутатов", которые тормозят проведение реформ.

"Эти реформы мы уже согласовали с нашими международными кредиторами, Международным валютным фондом, это и пенсионная реформа, это и реформа нашего рынка земли, но эти реформы тормозятся каждый день", - сказала она.

Напомним, что глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила политиков-популистов в расшатывании хрупкой макроэкономической стабильности в государстве. "Мы считаем, что это уже переходит любые границы и надеемся, что эти политики будут отвечать перед законом за все свои мошеннические действия", - прокомментировала она действия Юлии Тимошенко. Гонтарева отметила, что "в экономике нет места популизму... обещания можно давать любые, выполнять их невозможно".