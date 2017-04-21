Гонтарева рассказала о возможных сроках продажи национализированного "Приватбанка"

Глава НБУ не советует спешить с продажей банка, а сосредоточится на розничной деятельности и кредитовании малого и среднего бизнеса.
"Приватбанку" следует сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением и малым и средним бизнесом, тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору, или же он сможет провести IPO", - сообщила Гонтарева, передает FinClub.
Напомним, что правительство разрешило Министерству финансов привлечь Международную компанию, которая поможет реформировать государственные банки.
Минфин завершил работу над законопроектом о государственных банках, принятие которого предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и представленной в прошлом году стратегией реформирования государственных банков.
Как писало "Зеракло недели", негативы в деятельности госбанков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины.FinClub