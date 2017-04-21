Гонтарева рассказала о возможных сроках продажи национализированного "Приватбанка"

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Глава НБУ не советует спешить с продажей банка, а сосредоточится на розничной деятельности и кредитовании малого и среднего бизнеса.

Глава НБУ рассказала, когда можно будет продать "Приватбанк" УНИАН

Национализированный "Приватбанк" смогут продать не ранее, чем через пять лет и возможно не контрольный пакет акций, заявила глава Национального банка Украины

"Приватбанку" следует сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением и малым и средним бизнесом, тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору, или же он сможет провести IPO", - сообщила Гонтарева, передает FinClub.

Напомним, что правительство разрешило Министерству финансов привлечь Международную компанию, которая поможет реформировать государственные банки.

Минфин завершил работу над законопроектом о государственных банках, принятие которого предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и представленной в прошлом году стратегией реформирования государственных банков.

Как писало "Зеракло недели", негативы в деятельности госбанков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины.