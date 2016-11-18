Гонтарева предоставила недостоверные данные о ее финансовых отношениях с иностранной офшорной компанией - Тарута

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Сергей Тарута считает, что Валерия Гонтарева неоднократно не предоставляла правдивую информацию о своих имущественных и постоянных финансовых отношениях с ICU HOLDINGS LIMITED. Глава Нацбанка это отрицает.

Гонтарева утверждает, что на момент заполнения декларации госслужащего она уже не владела долей в каком-либо бизнесе Василий Артюшенко, ZN.UA

Анализ е-декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой говорит о том, что она предоставила недостоверную информацию или же сознательно ввела в заблуждение президента Украины и Верховную Раду при избрании ее главой Национального банка Украины относительно ее имущественных и финансовых отношений с иностранной офшорной компанией, считает народный депутат Сергей Тарута. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева это отрицает.

Как утверждает Тарута, в своей е-декларации Гонтарева указывает, что в 2015 г. получила доход от зарегистрированного за рубежом юридического лица ICU HOLDINGS LIMITED ("АйСиЮ Холдингз Лимитед") за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в размере 23 млн 518 тыс. 152 грн.

Но в трех предыдущих официальных декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013-й, 2014-й и 2015-й г., опубликованных на официальном сайте НБУ, Гонтарева ни разу не указывала, что у нее есть какие-либо ценные бумаги и корпоративные права, говорит депутат.

По мнению депутата, нынешняя глава НБУ сознательно, заполняя свои имущественные декларации за 2013–2015 гг., "забывала" указывать, что она была владельцем значительной доли — 22,74% — в ICU HOLDINGS LIMITED, которому она и "продала" свою долю в дальнейшем. "Гонтарева продолжает уклоняться от обнародования цены, по которой она продала свои 22,74% акций в ICU HOLDINGS LIMITED, и порядка получения этих средств", - заявляет Тарута.

Как отмечает народный депутат, продавая свои акции иностранной офшорной компании на условиях пятилетней рассрочки, Гонтарева как глава НБУ поставила себя в постоянную пятилетнюю финансовую зависимость от этой компании.

По его мнению, если принять во внимание, что нынешние бенефициары ICU HOLDINGS LIMITED являются практически стопроцентными собственниками банка "Авангард", то это создает реальный конфликт интересов между частными финансовыми интересами Гонтаревой и ее деятельностью на должности главы НБУ с даты ее избрания на этот пост и по сегодняшний день.

В свою очередь, Гонтарева категорически отрицает, что предоставленная ею информация недостоверная. "Я везде указывала, что деньги получены от компании-нерезидента ICU Holdings Limited. Информация о продаже принадлежащей мне доли ICU Holdings Limited неоднократно освещалась в СМИ. Я продала 22,74% ICU Holdings Limited 16 июня 2014 г. (на должность главы НБУ назначена 19 июня 2014 г.). С этого момента я не имею отношения к деятельности компании ICU Holdings Limited. Оба транша, полученные мною, отображены в моих декларациях. Уверяю, что следующие три транша также будут указаны в декларациях за 2016–2018 гг.", - заявила глава Нацбанка в ответ на информационный запрос ZN.UA.

По ее словам, налоги физического лица платятся из полученных средств, а не из обязательств ICU Holdings Limited их уплатить. "Я получила уже два транша в 2014-м и 2015 г., подала налоговую декларацию и уплатила все необходимые налоги", - заявила глава НБУ.

"Я не оказывалась в зависимости от кого-либо, и у меня нет конфликта интересов, поскольку я не принимала и не принимаю никакого участия в жизни группы ICU и ее дочерних компаний", - подчеркнула Гонтарева.

Кроме того, глава Нацбанка заявила, что на момент заполнения декларации госслужащего она уже не владела долей в каком-либо бизнесе. "У меня нет никаких отношений с ICU Holdings Limited, а у них есть обязательство выплатить мне три транша в соответствии с согласованным графиком", - сказала она.

Подробнее читайте в статье "Тайны е-декларирования: Тарута против Гонтаревой".