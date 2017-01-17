Гонтарева пообещала Гройсману стабилизировать курс гривни

Повышение минимальной зарплаты никак не повлияло на курс гривни, утверждает Гройсман. Назвал другие факторы.

Гройсман переложил ответственность за курс гривни на Гонтареву Василий Артюшенко, ZN.UA

Падение курса гривни вызвано сезонными факторами, и в ближайшее время ситуация стабилизируется, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я разговаривал вчера с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер в ходе поездки в Чернигов.

По его словам, у Украины достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Гройсман считает, что падение курса гривни связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.

Премьер утверждает, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты, исходя из нового минимума, еще не выплачивались.

Ранее НБУ распространил комментарий заместителя председателя Национального банка Олега Чурия, в котором говорится о том преобладание спроса на валюту над ее предложением вызвано действием ситуативных и сезонных факторов.