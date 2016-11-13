Гонтарева подала кандидатуру своего экс-заместителя на должность представителя Украины в МВФ

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Действующему представителю Украины в Фонде ищут замену, хотя срок его полномочий еще не истек.

Гонтарева хочет сменить представителя Украины в МВФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала на должность представителя Украины вкандидатуру своего бывшего заместителя Владислава Рашкована, несмотря на то, что стандартный 4-летний срок полномочий действующего представителя Украины в Фонде Александра Петрика еще не окончен.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный, который указывает на то, что в августе Рашкован внезапно покинул свою высокую должность в НБУ.

"По сведениям источников ZN.UA в НБУ, его глава В.Гонтарева скоропостижно — до окончания стандартного четырехлетнего срока полномочий нынешнего представителя от Украины в совете директоров МВФ — подала на эту должность кандидатуру В.Рашкована, несмотря на явный дефицит макроэкономического бэк-граунда", – пишет автор.

По словам автора, для приобретения необходимой компетенции и освоения процедур МВФ Рашковану может потребоваться более полугода, в то время как переговоры о выделении нового транша МВФ ведутся уже сейчас.

Сколотяный также отметил, что в ответе на запрос ZN.UA, Валерия Гонтарева указала, что Петрик уходит с занимаемого поста в связи с достижением пенсионного возраста (при том, что в совете директоров фонда нет возрастных ограничений на данную должность), а также указала, что не имеет к нему претензий.

"Мы благодарны г-ну Петрику за хорошую работу и надеемся, что новый кандидат продолжит его ответственное дело", – заявила она.

При этом, глава НБУ никак не стала подтверждать или опровергать информацию о выдвижении на данную позицию Рашкована.

Ранее Гонтарева заявила, что Украина в этом году может не дождаться четвертого транша от МВФ.

Подробнее о стартовавших 3 ноября переговорах представителей МВФ с украинскими чиновниками читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".