Гонтарева объяснила присутствие в Украине российских банков

Только в 2016 году российские банки получили из Москвы для 1 млрд долларов для увеличения капитала. Обратно отправить эти деньги они не смогут.

Стало известно, что Гонтарева думает о российских банках Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальный банк оставил российские банки в Украине, так как они увеличили свой капитал в соответствии с требованиями, заявила глава НБУ

"Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли", – сказала Гонтарева изданию "Новое время".

По словам главы НБУ, дыры у российских банков появились из-за того, что они ранее активно кредитовали Донбасс. "Потом сами пришли и раздолбили его. Например, у нас есть один банк с российским происхождением капитала, у которого 80% активов было в плохих кредитах, когда средняя цифра по системе составляла 40-50%", – рассказала Гонтарева.

Она пояснила что из 3,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в 2016 году, о которых недавно заявил первый вице-премьер-министр экономического развития Степан Кубив, 1 млрд долларов - российские деньги материнских структур, направленные для докапитализации своих украинских дочек.

Эти деньги, по словам Гонтаревой, не могут вернуться материнским структурам, так как направлены в капитал учреждений. "Более того, они больше ни копейки не отдадут своей "маме", – заявила Гонтарева.

Глава НБУ также сообщила, что доля российских банков на украинском рынке снизилась с 15% до 8,8%.

В конце 2016 года глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк России не собирается уходить из Украины. "В целом мы продолжаем работу в Украине. Наши активы сжимаются пока, мы не видим какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка, продолжаем работать", - сказал Греф. При этом он сообщил, что банк планирует в течение пяти лет закрыть до половины своих отделений на России.