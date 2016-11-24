Гонтарева обвинила политиков-популистов в расшатывании хрупкой макроэкономической стабильности

В экономике нет места популизму. Добиваясь досрочных выборов, политики дают несбыточные обещания.

Гонтарева обвинила Тимошенко во лжи и назвала мошенницей Нацбанк Украины / Flickr

Украинские политики-популисты расшатывают хрупкую макроэкономическую стабильность в государстве, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на заседании Совета НБУ.

"Почти два месяца Национальный банк находится под спланированной политической акцией. Вы можете увидеть эту спланированную политическую акцию сейчас под нашими окнами. Их цель – это перевыборы любой ценой. Они расшатывают нашу финансовую стабильность в государстве. Они манипулируют цифрами и врут", - сказала глава НБУ.

Гонтарева привела пример, что Юлия Тимошенко вчера "снова предоставляла фиктивные цифры, которые никак не могут связаны с действительностью".

"Мы считаем, что это уже переходит любые границы и надеемся, что эти политики будут отвечать перед законом за все свои мошеннические действия", - добавила она.

Гонтарева отметила, что "в экономике нет места популизму... обещания можно давать любые, выполнять их невозможно".

15 ноября заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке. Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.