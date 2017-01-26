Гонтарева не видит препятствий для выделения Украине нового транша МВФ в ближайшее время

Технические детали дальнейшего сотрудничества с фондом сейчас прорабатывает Кабмин, сообщила глава НБУ.

В Нацбанке ожидают нового транша от МВФ в феврале Нацбанк Украины / Flickr

Очередной транш от Международного валютного фонда () может поступить в распоряжение Киева уже в начале февраля, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, технические детали сотрудничества сейчас прорабатываются в правительстве.

"Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали, поэтому я считаю, что очень скоро подпишем меморандум, и МВФ огласит дату заседания совета директоров... У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", – цитирует ее заявление на пресс-конференции 26 января "112 Украина".

Как сообщают "Українські новини", глава НБУ указала, что новый транш в размере одного миллиарда долларов может поступить Украине уже в начале февраля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования на 1 млрд долларов в ближайшие недели.

Напомним, по итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в Фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.