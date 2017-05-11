Гонтарева не собирается покидать страну после отставки

Глава НБУ допускает возможность своего преследования.
"Преследование – оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний – зашкаливает. Стоит ли этого бояться? – Нет. Ни на секунду я не сомневалась, что я все сделала правильно", – сказала Гонтарева.
Гонтарева также уточнила, что если и будет ездить за границу, то только в отпуск. Она также отметила, что не будет идти в политику и считает малореалистичным затягивание назначения нового главы НБУ.
Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главы центробанка она назначила своего первого заместителя Якова Смолия.Интерфакс-Украина