Гонтарева не собирается покидать страну после отставки

Глава НБУ допускает возможность своего преследования.

Гонтарева поедет за границу только в отпуск Нацбанк Украины / Flickr

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что допускает возможность своего судебного или уголовного преследования после отставки с должности руководителя НБУ, однако уезжать из страны не собирается.

"Преследование – оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний – зашкаливает. Стоит ли этого бояться? – Нет. Ни на секунду я не сомневалась, что я все сделала правильно", – сказала Гонтарева.

Гонтарева также уточнила, что если и будет ездить за границу, то только в отпуск. Она также отметила, что не будет идти в политику и считает малореалистичным затягивание назначения нового главы НБУ.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главы центробанка она назначила своего первого заместителя Якова Смолия.