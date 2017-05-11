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Гонтарева не собирается покидать страну после отставки

11 мая в 00:13

Глава НБУ допускает возможность своего преследования. 

Влерия Гонтарева1
Гонтарева поедет за границу только в отпуск
Нацбанк Украины / Flickr
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что допускает возможность своего судебного или уголовного преследования после отставки с должности руководителя НБУ, однако уезжать из страны не собирается. 

"Преследование – оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний – зашкаливает. Стоит ли этого бояться? – Нет. Ни на секунду я не сомневалась, что я все сделала правильно", – сказала Гонтарева. 

Гонтарева также уточнила, что если и будет ездить за границу, то только в отпуск. Она также отметила, что не будет идти в политику и считает малореалистичным затягивание назначения нового главы НБУ. 

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Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главы центробанка она назначила своего первого заместителя Якова Смолия.

По материалам: Интерфакс-Украина
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