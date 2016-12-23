Гонтарева не исключила введения в оборот банкноты номиналом 1000 гривень

О тысячегривневой купюре говорят с 2011 года.

В НБУ прокомментировали информацию о новых купюрах Василий Артюшенко, ZN.UA

ГлаваВалерия Гонтарева допустила введение в оборот купюры номиналом 1000 гривень.

В четверг, 22 декабря, ведущий программы на радио "Вести" поинтересовался у главы НБУ планами относительно введения в оборот новых банкнот в связи с повышением минимальной зарплаты в 2017 году до 3200 гривень в месяц.

Еще в 2011 году появилась информация, что на аверсе купюры будет изображен украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Правда, в НБУ тогда опровергли эти слухи.

"Могу вам сказать, что Пантелеймона (Кулиша, – Ред.) там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", – ответила Гонтарева.

В соцсетях с 2011 года "гуляет" образец 1000-гривневой купюры Соцсети

По словам Гонтаревой, Кулиша на банкнотах не будет Соцсети

Напомним, в сентябре НБУ ввел в оборот пямятную купюру номиналом 20 гривень, а в апреле – новые 500 гривень в пределах планового выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения купюр.

В 2015 году была введена в оборот новая 100-гривневая банкнота. По данным НБУ, в 2015 году их было напечатано около 230 млн штук.

Как сообщалось, самые "популярные" в Украине - купюры по 200 гривень. В среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 272 монеты.