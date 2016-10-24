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Гонтарева назвала реалистичный курс гривни на следующий год

24 октября в 10:46

Глава Нацбанка уверена, что Украина живет со стабильной макроэкономической ситуацией.

Влерия Гонтарева1
Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный - Гонтарева
Нацбанк Украины / Flickr
 Национальный банк считает реалистичным курс гривни 27,2 UAH/USD в 2017 году. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают "Українські Новини".

"Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она. 

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 UAH/USD. 

"Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ. 

Она напомнила, что два года назад НБУ перешел к гибкому курсообразованию и сделал своей главной задачей контроль инфляции. Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции в 2016 году на уровне 12% и в 2017 - 8%. 

В проект госбюджета-2017 заложен курс гривни 27,2 UAH/USD.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил методологию расчета официального курса гривни, изменения вступают в силу с 1 ноября.

По материалам: Українські новини
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Тэги курс гривна Нацбанк Гонтарева
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1 комментарий
  • Slava Zinkovskii Сегодня, 11:48 Вот это и есть Демократия-откуда дровишки всем ясно.В отличии от Руководителей нашей Власти верных последователей ленинцев-сталинцев (продразвертка-налоги торгсины ГУЛаги) где под видом экономических реформ ввдятся налоги на знергоносители(ниже чем в Украине зарплат и пенсий нет в европе а цены выше мировых) а чего стоит усовершннствованая система рассчета за них.Оригинальная оплата руководителей и чиновников(в несколько десятков раз выше чем у смертных) объясняется тем что даром они работать не будут иначе возможна коррупция. Присланные деньги резидентами в Украине будут выдаваться не в валюте а нашими фантиками-с успехами г. Гоптаревой все ознакомлены. Сегоднечные рефрмы это революционо- прошлое наших дедушек и бабушек одно остается неизменным наша святая вера в товарища поэтому с пережитком прошлого недоверием-коррупцией нет смысла боторься и кроме того давайте не забывать лозунг светлого прошлого наших оперативных работников"Кто не с нами тот против НАС" Ответить Цитировать Пожаловаться
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