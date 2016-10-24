Гонтарева назвала реалистичный курс гривни на следующий год

Глава Нацбанка уверена, что Украина живет со стабильной макроэкономической ситуацией.

Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный - Гонтарева Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк считает реалистичным курс гривни 27,2 UAH/USD в 2017 году. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают "Українські Новини".

"Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 UAH/USD.

"Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Она напомнила, что два года назад НБУ перешел к гибкому курсообразованию и сделал своей главной задачей контроль инфляции. Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции в 2016 году на уровне 12% и в 2017 - 8%.

В проект госбюджета-2017 заложен курс гривни 27,2 UAH/USD.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил методологию расчета официального курса гривни, изменения вступают в силу с 1 ноября.