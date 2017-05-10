Гонтарева назначила исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя

Яков Смолий назначен и. о. главы НБУ с 11 мая.

Исполняющим обязанности главы НБУ стал Яков Смолий Нацбанк Украины / Flickr Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

"Я всем объявила, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, он будет выполнять эти обязанности до назначения нового главы", – сказала она.

Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала 6 апреля президенту в соответствии с законом о Нацбанке. "А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", – напомнила Гонтарева.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции.

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение главой Национального банка Владимира Лавренчука.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.