Главу "Укравтодора" вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды

Славомир Новак считает вызов "политическим".

Главу "Укравтодора" вызвали на заседание следственной комиссии radioporusski.pl

Бывший чиновник Польши и нынешний главаСлавомир Новак будет участвовать 23 мая в заседании следственной комиссии Сейма в деле создания и функционирования финансовой пирамиды Amber Gold в Гданьске, пишет " Укринформ " со ссылкой на RMF.FM

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", - сказал Новак.

Он также отметил, что время заслушивания перед комиссией для него неудобное, ведь приходится на середину недели и придется отпрашиваться с работы на несколько дней. Однако Новак постарается сделать все возможное, чтобы попасть на заседание.

"Не хочу откладывать заслушивания на другое время, хотя юридически это возможно", - констатировал Новак.

Бывший польский чиновник считает этот вызов по делу Amber Gold "политическим".

Несколько дней назад глава этой ВСК, депутат правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, что Новак не подтвердил, что приедет на заслушивание 23 мая, и попыталась прямо во время заседания дозвониться ему по телефону.

Новак тогда не взял трубку, но впоследствии написал ответ Вассерманн в Твиттере, отметив, что нужно было передать ему смс-сообщение, на которое он бы ей ответил.

Amber Gold - финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали.

Представители действующей власти считают, что существование этой пирамиды в течение трех лет было бы невозможным без содействия предыдущей властной коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.

Новак является бывшим политическим соратником Туска по "Гражданской платформе", которая находилась у власти в Польше с 2007 по 2015 год. В течение 2011-2013 годов он был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. С 2016 года - глава "Укравтодора".

Напомним, руководство "Укравтодора" решило действовать по минимальному плану на 2017 год, который предусматривает строительство не более 700 км дорог.

Хотя в 2017 году планировалось отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов. На ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.

В 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км, а стоимость ремонта 1 км. дорог в среднем составила 7 млн грн.

В декабре 2016 года глава "Укравтодора" заявил, что в Украине 97% дорог находятся в плохом состоянии и свыше 8,5 тысяч мостов в аварийном состоянии.