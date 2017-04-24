Главой набсовет "Нафтогаза Украины" стал Пол Уорвик

Решение принято на внеочередном заседании органа.

Главой набсовета "Нафтогаза" стал бывший замглавы Андрей Товстыженко, ZN.UA

Пол Сирил Уорвик был избран главой наблюдательного советана внеочередном заседании 21 апреля 2017 года. Такую информацию компания раскрыла для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее Уорвик занимал должность заместителя главы НС "Нафтогаза", был независимым членом совета.

Напомним, что набсовет НАКа на заседании одобрил отставку главы совета Юлии Ковалив.

6 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" пригрозили отставкой. При этом Юлия Ковалив, а также иностранцы Пол Уорвик, Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, в своем обращении к вице-премьеру Владимиру Кистиону выдвинули условия, при которых готовы продолжить работу в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Интервью с бывшим председателем наблюдательного совета НАКа Юлией Ковалив "Для завершения реформы рынка газа нужно полностью, а не фрагментарно, имплементировать европейские правила регулирования" читайте на ZN.UA.