Глава Совета НБУ назвал основные проблемы стратегического сотрудничества Украины с МВФ

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Украина пока не готова к либерализации валютного рынка и полностью свободной торговле с развитыми странами.

Некоторые рекомендации МВФ в украинских реалиях следует применять очень осторожно rus.ruvr.ru

Проблемы стратегического сотрудничества Украины с МВФ связаны с принципами его деятельности, закрепленными в основополагающих документах фонда, и касаются в частности, рекомендаций по обеспечению свободной торговли и либерализации валютного рынка.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам проблемными для реализации в украинских реалиях будут рекомендации так называемого Вашингтонского консенсуса, который является "тем типом экономической политики, который МВФ (а также Всемирный банк) рекомендуют к применению странам, испытывающим экономические и финансовые трудности".

Так, Данилишин выражает несогласие с тем, что развивающиеся страны должны отказаться от протекционистских мер для защиты своей промышленности.

"Во-первых, сложно согласиться с тем, что развивающиеся страны должны перейти к полной свободной торговле до создания и становления сильного национального промышленного сектора. Примеров, когда именно обратное поведение приносило успех, в истории достаточно", - указывает он, приводя в качестве примера модели экономического развития Японии, Китая и Южной Кореи.

По словам экономиста, современную промышленность можно создать только при условии осуществления государством правильной протекционистской политики.

Важную роль в развитии национальной промышленности, как подчеркивает автор, играет также содействие развитию институтов технологического лидерства

Помимо этого, Данилишин указывает, что рекомендация Вашингтонского консенсуса о полной либерализации валютного и финансового рынков, в украинских реалиях способна привести их к потере баланса и последующему коллапсу. По мнению эксперта, либерализацию нужно проводить аккуратно и своевременно.

"Считаю, что у нас время либерализации финансового и валютного рынков еще не наступило", – заключил он.

При этом, глава Совета НБУ подчеркнул, что несмотря на неоднозначное отношение к некоторых из требований, предъявляемых Фондом к Украине, Киев сегодня не может отказаться от сотрудничества с МВФ.

Напомним, по итогам работы в Киеве с 3 по 17 ноября, миссия МВФ пришла к выводу, что властям Украины необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с фондом.

В МВФ отметили прогресс, достигнутый Украиной в выполнении программы целевых показателей финансовой стабильности, напомнив о необходимости реализации этих целей в проекте госбюджета-2017. "Дискуссии относительно этой политики будут продолжены следующем периоде", - говорится в заявлении.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Подробнее о проблемах и перспективах сотрудничества Украины с МВФ читайте в статье Богдана Данилишина "Сотрудничество с МВФ: проблемы и перспективы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".