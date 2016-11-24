Глава НБУ опасается остаться без международной финансовой помощи

В этом году НБУ рассчитывает на 2 млрд долларов от МВФ и Евросоюза, но эти транши могут не поступить.

Гонтарева: Если Украина не получит кредитов от МВФ, резервы очень быстро закончатся Нацбанк Украины / Flickr

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева опасается, что Украина останется без международной финансовой помощи.

"В этом году мы уже трижды меняли прогноз по валютным резервам. Сейчас наш базовый прогноз по валютным резервам это 17,5 млрд долларов. Но этот прогноз включает в себя 600 млн (евро макрофинансовой помощи) от ЕС и 1,3 млрд от МВФ. К сожалению, мы имеем очень высокие риски, что мы не получим этот транш в этом году и нам снова придется менять наш прогноз", - сказала она на заседании Совета НБУ.

По ее словам, если Украина продолжит сотрудничество с международными кредиторами с начала следующего года, финансовая стабильность будет сохранена.

"Но если мы этого не сделаем, я хочу всем напомнить, что нас ожидает в следующем году. По нашим прогнозам, мы должны получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долларов, и нам необходимо будет заплатить 2,5 млрд долларов на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш 1 млрд долларов кредита по программе stand by, начатой в 2014 году", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году ожидается дефицит текущего счета в 2,9 млрд долларов. "Поэтому я хочу, чтобы все поняли, мы имеем сегодня резервов 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый ден", - добавила Гонтарева.

Напомним, что глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила политиков-популистов в расшатывании хрупкой макроэкономической стабильности в государстве. "Мы считаем, что это уже переходит все границы и надеемся, что эти политики будут отвечать перед законом за все свои мошеннические действия", - прокомментировала она действия Юлии Тимошенко. Гонтарева отметила, что "в экономике нет места популизму... обещания можно давать любые, выполнять их невозможно".

Гонтарева также обвинила Верховную Раду в затягивании структурных экономических реформ. "Структурные реформы, которые необходимы для обеспечения устойчивости нашей экономики проводятся в стране все медленнее и медленнее", - сказала она.