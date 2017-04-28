Глава "Нафтогаза" Коболев заработал в 2016 году 19,3 млн грн

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Его основным видом доходов является заработная плата.

У Коболева, кроме зарплаты, нет источников доходов tek.rbc.ua

Доход председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по итогам 2016 года составил 19,3 млн грн. Такие данные указаны в налоговой декларации главы "Нафтогаза", обнародованной пресс-службой госкомпании.

Основным видом дохода за 2016 год у Коболева стала зарплата. Напротив графы "другие доходы" указана сумма в 65 коп.

Сообщается, что из суммы доходов почти 3,5 млн грн уплачено налога на доходы физлиц, 289 тыс грн составил военный сбор.

Согласно декларации, в собственности Коболева находятся автомобили Porsche Cayenne S (2007 года выпуска) и Mercedes-Benz GL550 (2008 г. в.).

Кроме автомобилей, глава "Нафтогаза" владеет гидроциклом Bombardier Sea-Doo RXP 255 (2006 г. в.)

В прошлогодней декларации глава "Нафтогаза" указал, что арендует квартиру в Шевченковском районе столицы рядом с центральным офисом компании площадью 115 кв. м, а также является собственником земельного участка (1204 кв. м) и дома (275,5 кв. м) в Киево-Святошинском районе.

Напомним, Коболев возглавил "Нафтогаз" с конца марта 2014 года.

Напомним, НАК в 2016 году получил чистую прибыль в размере 26 млрд 528,989 млн грн против чистого убытка 27 млрд 749,272 млн грн в 2015 году.

Согласно решению правительства, "Нафтогаз" направит в государственный бюджет 50% чистой прибыли за 2016 на выплату дивидендов, а именно - 13,2 млрд грн.