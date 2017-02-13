ГФС в январе перечислила в бюджет 68 млрд грн

Наибольшие поступления обеспечил налог на добавленную стоимость - 37,1 млрд грн.

ГФС в январе пополнила бюджет на 68 млрд грн sfs.gov.ua

В январе Государственная фискальная служба перечислила в сводный бюджет 68 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы ГФС Романа Насирова, это в 1,6 раза, или на 25,5 млрд грн, больше аналогичного периода 2016 года.

"В госбюджет перечислено 56 млрд грн… В местные бюджеты - 12,1 млрд грн, или на 4,3 млрд грн (в 1,6 раза) больше, чем в январе 2016 года", - добавил он.



Плановые показатели поступлений в общий фонд перевыполнены на 23,8% (индикатив - 39 млрд грн, факт с учетом возмещения - 48,2 млрд грн), дополнительно получено 9,3 млрд грн.



Наибольшие поступления обеспечено с НДС (производимые и ввозимые товары) - 37,1 млрд грн. По сравнению с январем 2015 года (факт - 14,3 млрд грн) сбор налога вырос в 2,6 раза, с январем 2016 года (факт - 21,9 млрд грн) - в 1,7 раза.



При этом сбор НДС с произведенных товаров в январе 2017 составил 21,8 млрд грн при среднемесячных поступлениях в 2016 году 12,4 млрд грн.

Ранее Роман Насиров заявлял, что около половины украинцев работают "в тени". В Украине должны платить налоги с зарплат около 20 млн человек, но в реальности - в два раза меньше.

В июне 2016 года ГФС обнародовала топ-100 крупнейших компаний-налогоплательщиков. В первую десятку вошли преимущественно компании нефтегазового сектора, причем, принадлежащие государству, а также табачные корпорации.